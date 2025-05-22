Вор в законе Хобот поблагодарил судью за вынесенный приговор

В Москве вору в законе Хоботу дали 8 лет колонии за криминальный статус

Московский областной суд приговорил к восьми годам и двум месяцам колонии российского уголовника Андрея Вознесенского (изменил фамилию на Белов), известного в криминальном мире как вор в законе Хобот. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Суд признал его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Выслушав приговор, авторитет заявил, что ему не стыдно за свой образ жизни. Кроме того, он выразил благодарность судье за вынесенный ему приговор. По его словам, восемь лет — посильный срок, и у него есть шанс дожить до конца приговора.

Осужденный заявил, что, хотя ему нечем гордиться, прожить иначе свою жизнь он не мог.

Суд над 64-летним вором в законе начался в феврале 2025 года. По версии следствия, в 1995 году Хобота короновали, после чего он, пользуясь безоговорочным авторитетом, распространял преступные традиции и контролировал деятельность криминальных структур.

