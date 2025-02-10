Вора в законе Хобота отдали под суд за криминальный статус

Прокуратура направила в суд Подмосковья дело вора в законе Хобота

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Подмосковья, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Речь идет об авторитете Андрее Беляеве, известном в воровском мире как Хобот, который сменил фамилию на Вознесенский, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Ему предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия, в 1995 году Хобота короновали, после чего он, пользуясь безоговорочным авторитетом, распространял преступные традиции и контролировал деятельность криминальных структур.

Авторитет предстанет перед Московским областным судом, который рассмотрит его дело по существу.

4 февраля сообщалось, что адвокат вора в законе Ильи Симонии (Махо) обжаловал заочный приговор по уголовному делу о расправе над авторитетом Вячеславом Иваньковым, известным в преступном мире как Япончик.