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07:41, 4 февраля 2025Силовые структуры

Адвокат авторитета Махо подал жалобу на заочный приговор за расправу над Япончиком

Защита обжаловала заочный приговор организатору убийства вора в законе Япончика
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВоры в законе:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Московский городской суд поступила апелляционная жалоба на заочный приговор по уголовному делу о расправе над вором в законе Вячеславом Иваньковым, известным в преступном мире как Япончик, в 2009 году. Об этом сообщает ТАСС.

Судебное решение обжаловала защита вора в законе Ильи Симонии (Махо), которого суд признал организатором заказного преступления и назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы.

Приговор Махо был оглашен 15 января. Сам он скрылся от следствия и находится в международном розыске, поэтому суд прошел в его отсутствие.

Симония был признан виновным в организации расправы над Япончиком, которая была совершена группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, сопряженным с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Прокурор в ходе прений просила заочно приговорить Симонию к 24,5 года заключения в колонии строгого режима.

Мотивом расправы над Япончиком стал передел сфер влияния в преступном сообществе. Симония привлек группу людей, которые несколько месяцев следили за жертвой. Остальные участники преступления были осуждены на длительные сроки.

28 июля 2009 года киллер выстрелил из снайперской винтовки, когда Иваньков выходил из московского ресторана «Тайский слон». Раненного в живот авторитета госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

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