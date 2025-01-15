Организатор расправы над вором в законе Япончиком заочно получил 21 год колонии

Организатора убийства вора в законе Япончика заочно осудили на 21 год

Мосгорсуд заочно приговорил к 21 году лишения свободы вора в законе Илью Симонию (Махо) за организацию расправы над криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым, известным в преступном мире как Япончик. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Подсудимый скрылся от следствия и находится в международном розыске, поэтому суд прошел в его отсутствие. Тем не менее Махо был признан виновным в организации преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, сопряженным с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Прокурор в ходе прений просила заочно приговорить Симонию к 24,5 года заключения в колонии строгого режима, уточняет РИА Новости.

Мотивом расправы над Япончиком стал передел сфер влияния в преступном сообществе. Симония привлек группу людей, которые несколько месяцев следили за жертвой.

12 сентября 2023 года Мосгорсуд заочно приговорил к 16 годам лишения свободы 46-летнего Нугзара Папаву, участвовавшего в устранении вора в законе. По данным следствия, 28 июля 2009 года он скоординировал стрелка о моменте выстрела из снайперской винтовки, когда Иваньков выходил из московского ресторана «Тайский слон», а после совершения преступления обеспечил отход сообщника.

13 декабря 2021 года были осуждены Муртази Шадания и Джамбул Джанашия к 15 и 16 годам. Они вели слежку, приобрели винтовку и автомобиль.