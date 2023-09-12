Одного из участников устранения вора в законе Япончика заочно осудили

В Москве суд заочно дал 16 лет Папаве за устранение вора в законе Япончика

Мосгорсуд вынес заочный приговор 46-летнему Нугзару Папаве, участвовавшему в устранении вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальном мире как Япончик. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Осужденный получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он находится в международном розыске.

По данным следствия, 28 июля 2009 года Папава скоординировал стрелка о моменте выстрела из снайперской винтовки, когда Иваньков выходил из московского ресторана «Тайский слон», а после совершения преступления обеспечил отход сообщника.

Раненного в живот авторитета госпитализировали, но он не пережил покушения.

В его организации обвиняется вор в законе Илья Симония (Махо). Мотивом стал передел сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек группу людей, которые несколько месяцев следили за Япончиком.

13 декабря 2021 года были осуждены Муртази Шадания и Джамбул Джанашия к 15 и 16 годам. Они вели слежку, приобрели винтовку и автомобиль. Махо объявлен в розыск.