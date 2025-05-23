Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:41, 23 мая 2025Бывший СССР

В Киеве отреагировали на насмешки Трампа над Зеленским

Депутат Рады Дубинский: Зеленский является раздражающим фактором для Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с раздражением. С таким утверждением выступил находящийся в СИЗО народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, насмешки Трампа над визитом Зеленского в Южную Африку свидетельствуют о том, что никакого потепления отношений между двумя лидерами нет.

«Кроме того, такое обесценивание на американскую публику облегчает компромиссы с РФ и принуждение Украины к миру через фигуру Зеленского: “я веду переговоры с президентами, а не с клоунами”», — отметил политик.

Он добавил, что ни о каком одобрении Вашингтоном выдвижения Зеленского на второй срок и речи не идет.

Ранее Трамп заявил, что удивился поездке Владимира Зеленского в Южную Африку. «Я говорю: "Какого черта он делает в Южной Африке?" Это было странно», — сказал глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве прогремели взрывы

    В России раскрыли приоритеты Киева в вопросах обмена

    «Краснодар» назвали самым эффективным клубом России

    Путин предложил новую тактику продажи российского оружия зарубежным партнерам

    Крупный американский банк назвал сроки и сценарии завершения СВО

    В Госдуме рассказали об ответе на удары Украины по России

    Названы способы преобразить съемную квартиру без ремонта

    Володин обратился к Зеленскому

    Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье увеличилось

    Момент смертельного ДТП в Подмосковье попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости