В Киеве отреагировали на насмешки Трампа над Зеленским

Депутат Рады Дубинский: Зеленский является раздражающим фактором для Трампа

Президент США Дональд Трамп относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с раздражением. С таким утверждением выступил находящийся в СИЗО народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, насмешки Трампа над визитом Зеленского в Южную Африку свидетельствуют о том, что никакого потепления отношений между двумя лидерами нет.

«Кроме того, такое обесценивание на американскую публику облегчает компромиссы с РФ и принуждение Украины к миру через фигуру Зеленского: “я веду переговоры с президентами, а не с клоунами”», — отметил политик.

Он добавил, что ни о каком одобрении Вашингтоном выдвижения Зеленского на второй срок и речи не идет.

Ранее Трамп заявил, что удивился поездке Владимира Зеленского в Южную Африку. «Я говорю: "Какого черта он делает в Южной Африке?" Это было странно», — сказал глава государства.