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12:39, 23 мая 2025Россия

В Кремле отреагировали на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России

Песков: Киевский режим демонстрирует свою сущность, атакуя гражданские объекты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В Кремле отреагировали на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что таким образом киевский режим демонстрирует свою сущность, его цитирует ТАСС.

«Киевский режим продолжает свои враждебные действия и сохраняет свою сущность, совершая атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры», — обозначил Песков.

Этими словами представитель Кремля ответил на вопрос о том, является ли атака украинских беспилотников на территорию России попыткой Киева сорвать переговоры или усилить свои переговорные позиции.

Ранее Песков заявил, что российские военные эффективно борются с беспилотниками противника, сбивая их и пресекая атаки по гражданским объектам.

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