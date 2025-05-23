В Кремле отреагировали на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России

Песков: Киевский режим демонстрирует свою сущность, атакуя гражданские объекты

В Кремле отреагировали на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что таким образом киевский режим демонстрирует свою сущность, его цитирует ТАСС.

«Киевский режим продолжает свои враждебные действия и сохраняет свою сущность, совершая атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры», — обозначил Песков.

Этими словами представитель Кремля ответил на вопрос о том, является ли атака украинских беспилотников на территорию России попыткой Киева сорвать переговоры или усилить свои переговорные позиции.

Ранее Песков заявил, что российские военные эффективно борются с беспилотниками противника, сбивая их и пресекая атаки по гражданским объектам.