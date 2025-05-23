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12:36, 23 мая 2025Россия

В Кремле высказались об отражении российскими военными атак украинских БПЛА

Пресс-секретарь Путина Песков: Российские военные эффективно борются с БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные эффективно борются с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так об отражении атак украинских беспилотников высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что ВСУ бьют по объектам российской гражданской инфраструктуры, однако системы противовоздушной обороны сбивают их БПЛА.

Кроме того, Песков подчеркнул, что ударами по гражданским объектам киевский режим демонстрирует свою сущность.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 мая ВСУ выпустили 112 беспилотников по 13 регионам России. Под удар попали Московский регион, Курская, Орловская, Тульская, Брянская, Рязанская, Белгородская, Ивановская, Владимирская, Воронежская и Калужская области, а также Крым.

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