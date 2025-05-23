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12:35, 23 мая 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о буферной зоне на границе с Украиной

Песков переадресовал вопрос о буферной зоне на границе с Украиной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о буферной зоне на границе России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что данный вопрос касается непосредственно хода боевых действий.

«Рекомендую вам адресовать этот вопрос в Министерство обороны», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о глубине планируемой буферной зоны.

О создании буферной зоны вдоль границы России и Украины 22 мая объявил российский президент Владимир Путин. Он назвал зону безопасности необходимой.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что зона безопасности в Сумской области должна быть не менее 50 километров, чтобы эффективно защитить приграничные регионы от ударов артиллерией и беспилотниками Вооруженных сил Украины.

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