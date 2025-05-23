В Кремле оценили попытки ЕС лишить Венгрию права голоса

Песков: Попытки лишить Венгрию права голоса — доказательство противоречий в ЕС

Попытки лишить Венгрию права голоса в Совете Европейского союза (ЕС) являются доказательством противоречий внутри блока. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, «нынешний мейнстрим» не нравится целому ряду стран с собственной позицией.

Ранее стало известно, что Совет Европейского союза на саммите 27 мая обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе. Члены Совета обсудят возможность применения к Венгрии статьи 7 Договора о ЕС, которая позволяет лишить государство права голоса, если существует риск серьезного нарушения ценностей, на которых основан Евросоюз.

Отмечается, что это восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры статьи 7, инициированной обоснованным предложением Европейского парламента от сентября 2018 года. Решение должно быть принято единогласно.