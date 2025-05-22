Совет ЕС обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе

Совет ЕС 27 мая обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе

Совет Европейского союза на саммите 27 мая обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе, об этом говорится в повестке заседания.

Члены Совета обсудят возможность применения к Венгрии статьи 7 Договора о ЕС, которая позволяет лишить государство права голоса, если существует риск серьезного нарушения ценностей, на которых основан Евросоюз.

Отмечается, что это восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры статьи 7, инициированной обоснованным предложением Европейского парламента от сентября 2018 года. Решение должно быть принято единогласно.

Ранее парламент Венгрии одобрил законопроект, который положит начало выходу страны из Международного уголовного суда (МУС). Глава венгерского МИД Петер Сийярто отмечал, что Будапешт, принимая это решение, отказывается быть частью политизированного института, который утратил свои беспристрастность и авторитет.

