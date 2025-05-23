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21:30, 23 мая 2025Россия

В Крыму оценили слова Верещук о подготовке украинских детей к войне с Россией

Депутат Цеков назвал скудоумием слова Верещук о подготовке детей к войне с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

Слова замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о подготовке детей к войне с Россией являются скудоумием. Такую оценку дал крымский депутат Сергей Цеков в интервью РИА Новости.

«Верещук демонстрирует свое скудоумие и очевидно больна русоненавистничеством. По ее представлению, смысл существования Украины — это постоянная борьба с Россией. Россия ведет борьбу с русофобским киевским режимом и никогда не будет врагом украинского народа», — сказал он.

По его словам, политики с подобными взглядами ведут Украину в пропасть. Цеков призвал Верещук отправить на фронт своих детей.

Ранее Верещук заявила, что дети на Украине должны быть готовы к войне с Россией, потому что конфронтация между странами будет длиться столетиями. «Если Россия будет знать, что будет стрелять каждый дом и под ними будет гореть земля, тогда они не будут наступать. Наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война», — сказала она.

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