«Ъ»: В Курской области начали расследование в отношении военнослужащих

В Курской области военные следственные органы Следственного комитета России начали расследование уголовного дела в отношении военнослужащих. Они обвиняются в мародерстве в зоне совершения боевых действий, бандитизме и в расправе с особой жестокостью, сообщает «Коммерсантъ».

Одним из фигурантов является военнослужащий Михаил Осипов, он арестован, дело расследуется в юрисдикции Курского гарнизонного военного суда. Всего по делу проходят пять человек.

Обстоятельства совершения преступлений военнослужащими, участвовавшими в отражении атаки ВСУ на Курскую область, не раскрываются. Как сообщил изданию один из адвокатов, военнослужащим вменяют расправу над сослуживцем, с которым произошел конфликт. Сами фигуранты заявили, что разбирались с уклонистом, а факты мародерства отрицают.

Вместе с Осиповым был арестован Александр Лисунов, его осудили в особом порядке в связи с признанием вины за сокрытие преступления. В его деле говорится, что сослуживцы застрелили военного, спустили в подвал разрушенного дома и подожгли.

Ранее стало известно, что в Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины.