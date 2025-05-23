В Магаданской области полицейские спасли 13 дальнобойщиков из паводковой ловушки

В Магаданской области полицейские спасли 13 дальнобойщиков из разлившейся реки

В Магаданской области завершилась рискованная спасательная операция — полицейские вызволили 13 водителей-дальнобойщиков, попавших в смертельную паводковую ловушку на разлившейся реке Октябрина. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Магаданской области пишет ИА MagadanMedia.

Колонна из 11 фур оказалась в западне после того, как двое водителей попытались форсировать бурный поток, но их машины мгновенно ушли под воду. Остальные водители трое суток жили в кабинах без связи, пока майор полиции Байлак Дажинмай с коллегами не пришли им на помощь. Они добрались до места по болотам.

Спасательная операция длилась 12 часов — полицейские использовали лодку местного рыбака для эвакуации дальнобойщиков, после чего пешком провели пострадавших через топи к ожидавшим вездеходам. Среди спасенных — шестеро якутян, пятеро красноярцев и двое омсукчанцев.

Как выяснилось, поводом для поисков стал звонок родственников, обеспокоенных исчезновением двух мужчин, выехавших с Чукотки. В Омсукчане для дальнобойщиков организовали временное жилье и отправку в Магадан.

В полиции подчеркивают, что трагедия произошла из-за аномально раннего таяния снегов, превратившего привычный «зимник» в смертельно опасный маршрут. Обошлось без жертв, хотя вся техника потеряна в паводковых водах.

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