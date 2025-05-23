Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:51, 23 мая 2025Ценности

В Москве домработница обокрала хозяйку квартиры на сотни тысяч рублей

В Москве домработница обокрала хозяйку квартиры на 900 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве домработница обокрала хозяйку квартиры на сотни тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

31-летняя предпринимательница обратилась в полицию, чтобы сообщить, что заметила отсутствие нескольких люксовых вещей во время разбора гардероба. Среди пропавших вещей были в том числе лимитированный пиджак бренда Bohemique, ремни модного дома Dior, предметы гардероба марки Hermes, сумка Chanel, а также пуховик, соболиная шуба и парка.

Отмечается, что ущерб составил почти 900 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастна 58-летняя домработница, которой теперь грозит лишение свободы до двух лет.

В июле у родственницы эмира Катара украли 11 роскошных сумок по дороге на Олимпийские игры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США выступили против участия помощника Путина в переговорах по Украине. В чем причина?

    Россиян предупредили о многочасовых задержках в аэропортах Москвы

    Российская отличница попыталась покончить с собой после провала пересдачи в школе

    Глава МВД России рассказал об операции по раскрытию транснационального наркосообщества

    На Украине ответили на слова Трампа про обмен пленными

    Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина на место авиакатастрофы

    В России раскрыли возможное содержание меморандума по прекращению огня

    У российского издательства учебников отсудили миллиарды рублей

    КТК запустил в работу атакованную ВСУ в феврале станцию «Кропоткинская»

    Стало известно о существенном продвижении ВС России в Волчанске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости