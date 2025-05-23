В Москве домработница обокрала хозяйку квартиры на сотни тысяч рублей

В Москве домработница обокрала хозяйку квартиры на 900 тысяч рублей

В Москве домработница обокрала хозяйку квартиры на сотни тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

31-летняя предпринимательница обратилась в полицию, чтобы сообщить, что заметила отсутствие нескольких люксовых вещей во время разбора гардероба. Среди пропавших вещей были в том числе лимитированный пиджак бренда Bohemique, ремни модного дома Dior, предметы гардероба марки Hermes, сумка Chanel, а также пуховик, соболиная шуба и парка.

Отмечается, что ущерб составил почти 900 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастна 58-летняя домработница, которой теперь грозит лишение свободы до двух лет.

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