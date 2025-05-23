В Москве массажиста-мигранта осудили за домогательства к клиентке

В Москве суд приговорил домогавшегося клиентки массажиста-иностранца к 3,6 года

В Москве суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 39-летнего иностранного гражданина, работающего массажистом, за домогательства в отношении клиентки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Иностранца признали виновным по статье 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, 28 ноября 2024 года мужчина во время массажа совершил в отношении клиентки иные насильственные действия сексуального характера. Преступление произошло в массажном салоне.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали массажиста, который растлил 17-летнюю выпускницу школы во время сеанса массажа.