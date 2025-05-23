Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:25, 23 мая 2025Силовые структуры

В Москве массажиста-мигранта осудили за домогательства к клиентке

В Москве суд приговорил домогавшегося клиентки массажиста-иностранца к 3,6 года
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 39-летнего иностранного гражданина, работающего массажистом, за домогательства в отношении клиентки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Иностранца признали виновным по статье 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, 28 ноября 2024 года мужчина во время массажа совершил в отношении клиентки иные насильственные действия сексуального характера. Преступление произошло в массажном салоне.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали массажиста, который растлил 17-летнюю выпускницу школы во время сеанса массажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России начали бои за Купянск

    Губернатор российского региона обратился с одной просьбой после крушения вертолета

    Трамп предложил установить для Евросоюза импортные пошлины в 50 процентов

    Блокадницу из Петербурга оштрафовали за дискредитацию Российской армии

    В сети высмеяли деталь во внешности возлюбленного Тейлор Свифт

    Мигрант-нелегал напал на россиянку и попытался изнасиловать ее

    Иран пригрозил США «новым Вьетнамом или Афганистаном»

    Падение цен на бытовую технику в России объяснили

    Россиянам подсказали убивающий микробов способ сушки полотенец

    Продюсер назвал отношения Дмитриенко и Пересильд пиар-романом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости