Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:32, 23 мая 2025Культура

В Москве началась церемония прощания с легендарным хореографом Григоровичем

В Большом театре в Москве началось прощание с хореографом Юрием Григоровичем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве проходит церемония прощания с легендарным хореографом и балетмейстером, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ТАСС, проститься с хореографом пришли министр культуры России Ольга Любимова, народный артист России Валерий Гергиев и народный артист РФ Николай Цискаридзе.

Траурное мероприятие началось в Большом театре. Отмечается, что с утра поклонники несут к театру цветы. Прощание проходит на Исторической сцене.

Ранее стало известно, что Юрия Григоровича кремируют.

Григоровича не стало в возрасте 98 лет. В качестве возможной причины его ухода названы осложнения после двусторонней пневмонии.

Выдающийся балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре, с 2008 года занимал пост штатного хореографа. Его первым оригинальным спектаклем в главном театре страны стал «Щелкунчик». За постановку «Спартака» артист в 1970 году был удостоен Ленинской премии. В Большом театре Григорович также представил знаменитые балеты «Иван Грозный» и «Ромео и Джульетта», под его редакцией были поставлены «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потери несут очень большие». Батальон «Айдар» развернул полевые крематории на границе ДНР

    Виновников крупного лесного пожара задержали в Забайкальском крае

    Найденный в московской квартире азиатский львенок попал на видео

    Воюющего за Украину наемника из Австралии заочно осудили в ДНР

    В России появились новые пассажирские вагоны с длинными полками

    Победитель «Евровидения» выступил против участия Израиля в конкурсе

    Уволенная из-за скандального видео дочери о СВО чиновница решила порвать с партией

    Под Москвой мигрантка несколько раз ударила чужого ребенка на детской площадке

    Появились новые кадры с уничтоженной под Суджей западной техникой ВСУ

    В Госдуме заявили о возможном включении части Одесской области в буферную зону России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости