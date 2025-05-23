В Москве началась церемония прощания с легендарным хореографом Григоровичем

В Большом театре в Москве началось прощание с хореографом Юрием Григоровичем

В Москве проходит церемония прощания с легендарным хореографом и балетмейстером, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ТАСС, проститься с хореографом пришли министр культуры России Ольга Любимова, народный артист России Валерий Гергиев и народный артист РФ Николай Цискаридзе.

Траурное мероприятие началось в Большом театре. Отмечается, что с утра поклонники несут к театру цветы. Прощание проходит на Исторической сцене.

Ранее стало известно, что Юрия Григоровича кремируют.

Григоровича не стало в возрасте 98 лет. В качестве возможной причины его ухода названы осложнения после двусторонней пневмонии.

Выдающийся балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре, с 2008 года занимал пост штатного хореографа. Его первым оригинальным спектаклем в главном театре страны стал «Щелкунчик». За постановку «Спартака» артист в 1970 году был удостоен Ленинской премии. В Большом театре Григорович также представил знаменитые балеты «Иван Грозный» и «Ромео и Джульетта», под его редакцией были поставлены «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».