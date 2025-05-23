В Москве водителям начали массово приходить штрафы за телефон в руке

В Москве автомобилистам начали приходить штрафы за телефон в руке

В Москве и Московской области водителям начали массово приходить штрафы за телефон в руке во время поездок. Об этом сообщает Baza в своем Telegram.

Столичные дорожные камеры научились распознавать предметы в руках автомобилистов. Если водитель отвлекается на телефон и не держит обе руки на руле, то за нарушение его оштрафуют на полторы тысячи рублей.

По данным канала, подобные системы начали работать на дорогах Москвы и в 30 точках в Подмосковье. Сообщается, что штрафы получили уже как минимум 105 россиян.

Ранее в Госдуме предложили запретить один вид камер на дорогах России. Речь идет о передвижных и мобильных комплексах фиксации административных нарушений, которые чаще всего используются для фиксации превышения скорости.