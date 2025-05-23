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16:32, 23 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о недопустимости выхода США из конфликта

Советник ОП Украины Подоляк: Киев не может позволить США выйти из конфликта
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Киев не может позволить США выйти из конфликта России и Украины. О недопустимости выхода Вашингтона из процесса урегулирования заявил в интервью для издания Le Point советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы не можем позволить США отказаться от участия в этой войне», — заявил чиновник.

Он добавил, что Вашингтон должен поддерживать Европу и Украину в войне против России.

Ранее в офисе Зеленского призвали готовить детей к войне с Россией. По словам замглавы ОП Ирины Верещук, школьники должны быть готовы, потому что конфликт Киева с Москвой даже в случае перемирия продлится еще несколько сотен лет.

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