В офисе Зеленского заявили о недопустимости выхода США из конфликта

Советник ОП Украины Подоляк: Киев не может позволить США выйти из конфликта

Киев не может позволить США выйти из конфликта России и Украины. О недопустимости выхода Вашингтона из процесса урегулирования заявил в интервью для издания Le Point советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы не можем позволить США отказаться от участия в этой войне», — заявил чиновник.

Он добавил, что Вашингтон должен поддерживать Европу и Украину в войне против России.

Ранее в офисе Зеленского призвали готовить детей к войне с Россией. По словам замглавы ОП Ирины Верещук, школьники должны быть готовы, потому что конфликт Киева с Москвой даже в случае перемирия продлится еще несколько сотен лет.