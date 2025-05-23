В Раде раскритиковали уровень компетенции украинской делегации в Стамбуле

Нардеп Скороход: В Стамбуле украинские дипломаты напоминали детей

На переговорах в Стамбуле российские представители напоминали воспитателей, а украинские «детей на понтах». Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

По ее словам, если бы украинская делегация вела себя «без закидонов», то Россия могла бы прислать переговорщиков более высокого эшелона. Она добавила, что переговоры были похожи на встречу детей с воспитателями.

«Все-таки должна была быть подготовлена профессиональная группа дипломатов, которая бы вела эти переговоры», — сказала нардеп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главным итогом переговоров в Стамбуле обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000». Он также анонсировал формирование постоянной расширенной национальной переговорной группы.