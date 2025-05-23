Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:50, 23 мая 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали уровень компетенции украинской делегации в Стамбуле

Нардеп Скороход: В Стамбуле украинские дипломаты напоминали детей
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

На переговорах в Стамбуле российские представители напоминали воспитателей, а украинские «детей на понтах». Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

По ее словам, если бы украинская делегация вела себя «без закидонов», то Россия могла бы прислать переговорщиков более высокого эшелона. Она добавила, что переговоры были похожи на встречу детей с воспитателями.

«Все-таки должна была быть подготовлена профессиональная группа дипломатов, которая бы вела эти переговоры», — сказала нардеп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главным итогом переговоров в Стамбуле обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000». Он также анонсировал формирование постоянной расширенной национальной переговорной группы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они нам не братья». Алаудинов рассказал об одном правиле «Ахмата» в отношении наемников

    В Госдуме прокомментировали сообщения о «черных вдовах» на СВО

    В Европе назвали возможную дату нового раунда переговором между Россией и Украиной

    В Раде раскритиковали уровень компетенции украинской делегации в Стамбуле

    Бывший футболист «Реала» и «Челси» рассказал об уроках распития водки от россиян

    Пожилые супруги взялись за руки во время торнадо и лишились их

    США высказались против участия Мединского в переговорах по Украине

    Бузова порадовала фанатов фигурой в ярком бикини

    Российский турист избил и пытался душить дочь во время отдыха в США и был арестован

    Готовивший подрыв военных 9 мая в Калининграде рассказал о проведенной разведке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости