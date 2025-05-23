Дмитрук: Слова Верещук показывают, что Киев не хочет мира

Слова замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирины Верещук о том, что Россия останется врагом страны, свидетельствуют об отсутствии в Киеве стремления к миру. Об этом написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Это официальная капитуляция перед самой идеей мира. Это в очередной раз показывает весь блеф их стремления к миру, их лживые заявления о желании мира!» — возмутился он.

По мнению политика, слова Верещук являются отказом от здравого смысла и будущего, а также демонстрируют, что для украинских властей их страна «существует лишь как "анти-Россия"».

Ранее Верещук заявила, что дети на Украине должны быть готовы к войне с Россией, потому что конфронтация между странами будет длиться столетиями.