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00:04, 24 мая 2025Бывший СССР

В Раде возмутились словами замглавы офиса Зеленского о России

Дмитрук: Слова Верещук показывают, что Киев не хочет мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Слова замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирины Верещук о том, что Россия останется врагом страны, свидетельствуют об отсутствии в Киеве стремления к миру. Об этом написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Это официальная капитуляция перед самой идеей мира. Это в очередной раз показывает весь блеф их стремления к миру, их лживые заявления о желании мира!» — возмутился он.

По мнению политика, слова Верещук являются отказом от здравого смысла и будущего, а также демонстрируют, что для украинских властей их страна «существует лишь как "анти-Россия"».

Ранее Верещук заявила, что дети на Украине должны быть готовы к войне с Россией, потому что конфронтация между странами будет длиться столетиями.

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