В Раде заявили об отказе Зеленского от меморандума с Россией

Депутат Рады Дубинский сообщил об отказе Зеленского от меморандума с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от меморандума с Россией. Об этом пишет находящийся в СИЗО народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Заявление Зеленского, в котором он, по сути, отказался от меморандума о прекращении огня в версии РФ даже его не видя - только подчеркивает, что перемирие Зеленскому нужно было не для переговоров, а для того, чтобы их не проводить», — заявил парламентарий.

Дубинский также добавил, что такая стратегия внешней политики является «дипломатией в шлепанцах». По словам депутата, она закончилась ловушкой для властей Украины, в которую они сами себя загнали.

Ранее Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский хочет уничтожить Украину. Цель такого намерения, считает нардеп, заключается в снятии с себя ответственности перед государством.

