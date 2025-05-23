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10:37, 23 мая 2025Бывший СССР

В Раде заявили об отказе Зеленского от меморандума с Россией

Депутат Рады Дубинский сообщил об отказе Зеленского от меморандума с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от меморандума с Россией. Об этом пишет находящийся в СИЗО народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Заявление Зеленского, в котором он, по сути, отказался от меморандума о прекращении огня в версии РФ даже его не видя - только подчеркивает, что перемирие Зеленскому нужно было не для переговоров, а для того, чтобы их не проводить», — заявил парламентарий.

Дубинский также добавил, что такая стратегия внешней политики является «дипломатией в шлепанцах». По словам депутата, она закончилась ловушкой для властей Украины, в которую они сами себя загнали.

Ранее Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский хочет уничтожить Украину. Цель такого намерения, считает нардеп, заключается в снятии с себя ответственности перед государством.

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