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03:11, 23 мая 2025Бывший СССР

Раскрыта цель Зеленского в отношении Украины

Дубинский: Зеленский хочет уничтожить Украину, чтобы снять ответственность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, предположил, к какой цели стремится президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Дубинского, Зеленский хочет уничтожить Украину, чтобы снять с себя ответственность перед государством. «Если Украины нет, ответственности у него нет», — отметил он.

Политик добавил, что украинский лидер пытается не допустить приход новой власти в стране, которая начнет расследовать его преступления. Среди них — заключение ресурсной сделки с США и срыв мирных переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее Дубинский выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не встанет на сторону Украины в урегулировании конфликта с Россией, поскольку он уже получил выгоду.

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