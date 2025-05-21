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10:15, 21 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады объяснил нежелание Трампа вставать на сторону Украины

Дубинский: Трамп не встанет на сторону Украины, так как уже получил выгоду
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп не встанет на сторону Украины в урегулировании конфликта с Россией, так как уже получил выгоду. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Он на это не пойдет. Более того, с Украины он все возможное уже получил», — подчеркнул политик.

Дубинский объяснил нежелание Трампа вставать на сторону Украины подписанием сделки по использованию месторождений полезных ископаемых, а также неготовностью американского лидера рисковать личными ресурсами в бизнесе и политике. По мнению депутата, президент Украины Владимир Зеленский нужен Белому дому для предоставления уступок России за счет Киева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила желание Трампа урегулировать конфликт на Украине. По ее мнению, президент США занимается урегулированием украинского конфликта в интересах американского народа.

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