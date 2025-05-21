Захарова объяснила желание Трампа урегулировать конфликт на Украине

Захарова: Президент Трамп занимается урегулированием на Украине в интересах США

Президент США Дональд Трамп занимается урегулированием украинского конфликта в интересах американского народа. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Он об этом сказал, что это его цель — урегулирование ситуации на Украине, поэтому он этим и занимается. Он занимается этим в интересах своей страны и своей политической кампании, своей политической карьеры», — подчеркнула российский дипломат.

Ранее газета The Financial Times написала, что Трамп ставит нормализацию отношений с Россией выше, чем в урегулирование конфликта на Украине.