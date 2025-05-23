В России оценили слова Вэнса об отказе США от вмешательства в дела других стран

Депутат Новиков: США стало сложно поддерживать гегемонию вдали от своих границ

У США есть достаточно средств, чтобы поддерживать гегемонию Вашингтона, одновременно сохранять и поддерживать долларовую систему, но в условиях меняющегося мира решать военные задачи в разных частях планеты далеко от своих границ становится небезопасно, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат считает, что слова американского вице-президента Джея Ди Вэнса о невмешательстве США в дела других стран нужно воспринимать с учетом определенной корреляции. По его словам, Штаты действительно брали в последние годы на себя немало непосильных обязательств, следствием чего стала спешная эвакуация американских войск из Афганистана, показавшая, что нести ношу активной гегемонийской политики для Вашингтона становится все сложнее.

«Трамп намерен рационализировать эту часть внешнеполитического курса своей страны. Он говорил об этом в разных формах не раз. Теперь Вэнс артикулирует это еще определеннее. Но надо понимать, что, отказываясь от избыточно агрессивной политики на Ближнем Востоке, например, в других частях мира, США не снимают с повестки дня другие проблемы», — отметил парламентарий.

По словам Новикова, речь идет о китайской проблеме и об активной политике США вблизи от своих границ в отношении Мексики, Гренландии, Канады, а также Кубы и Панамского канала. С учетом всей этой картины современного мира и нужно воспринимать заявление Вэнса, которое является оценкой приоритетов США в отношении того, что они считают своим дальним и ближним зарубежьем, заключил парламентарий.

Ранее Вэнс объяснил политику Трампа в отношении конфликта на Украине. Он подчеркнул, что глава Белого дома в подходе к украинскому кризису и внешней политике в целом руководствуется гуманитарными соображениями.