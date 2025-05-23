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18:02, 23 мая 2025Мир

Вэнс ответил на вопрос о военных операциях США за рубежом

Вэнс: Трамп не намерен начинать военные операции за рубежом с нечеткими целями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена начинать бессрочные военные операции за рубежом с нечеткими целями. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает ТАСС.

«Теперь я хочу внести ясность. Администрация Трампа изменила курс — больше никаких неопределенных миссий, никаких бессрочных конфликтов», — сказал он.

По его словам, поездка Трампа на Ближний Восток ознаменовала отказ от курса США на вмешательство в дела других стран. Он отметил, что Вашингтон возвращается к стратегии, основанной на реализме и защите основных национальных интересов США.

Вице-президент уточнил, что это не значит, что администрация будет игнорировать угрозы, однако она будет подходить к ним дисциплинированно и отправлять американцев на войну с «очень конкретным набором целей».

Ранее Вэнс объяснил политику Трампа в отношении конфликта на Украине. Он подчеркнул, что глава Белого дома в подходе к украинскому кризису и внешней политике в целом руководствуется гуманитарными соображениями.

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