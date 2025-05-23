В России подешевел один тип товаров для дома

Цены на бытовую технику в России снизились на 10-20 %

За весну 2025 года бытовая техника в России подешевела на 10-20 процентов. О снижении цен на этот тип товаров для дома рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

По сравнению с первыми месяцами года, мелкая бытовая техника в апреле и мае стала дешевле на 16 процентов. Цены на плиты и духовки за тот же срок снизились на 10 процентов, на микроволновые печи — на 7 процентов, а на холодильники — на 11 процентов.

Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов связывает такую динамику с укреплением рубля. Дело в том, что большая часть свежих поставок была заказана при более выгодном курсе нацвалюты, поэтому магазины смогли постепенно уменьшать цены. Повлияло на стоимость таких товаров и снижение спроса. Однако рынок уже начал стабилизироваться, поэтому сильнее бытовая техника не подешевеет, заключили эксперты.

Кондиционеры в России, наоборот, подорожали в последнее время. За год эти устройства прибавили в цене восемь процентов. В январе-апреле 2025 года средний чек на покупку кондиционеров составил 36,5 тысячи рублей.