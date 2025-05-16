Оценен рост цен на кондиционеры

«Газета.Ru»: Кондиционеры в России подорожали на 8 %

Кондиционеры в России подорожали на восемь процентов за год. Рост цен на приборы для контроля климата оказался медленнее инфляции, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

В январе-апреле 2025 года средний чек на покупку кондиционеров составил 36,5 тысячи рублей. Число покупок таких приборов заметно увеличилось — на 15 процентов год к году.

По словам экспертов, в 2025-м многие россияне приобретали кондиционеры заранее. В феврале число покупок превысило прошлогодние значения на 25-30 процентов, однако затем пошло на спад. Самыми популярными оказались одиночные сплит-системы с выводом установки на улицу, а также моноблочные напольные варианты.

Ранее стало известно, что в 2024 году расходы россиян на ремонт бытовой техники увеличились на 10 процентов. Суммарно граждане потратили на эти цели 76,2 миллиарда рублей.