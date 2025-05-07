Россияне бросились ремонтировать и перепродавать бытовую технику

T-Data: Расходы россиян на ремонт бытовой техники увеличились на 10 % за год

В 2024 году россияне активно вкладывались в ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, потратив на эти цели 76,2 миллиарда рублей — на 10 процентов больше, чем годом ранее, — а также стали чаще перепродавать подержанные устройства. О том, что они фактически бросились делать это, сообщили авторы исследования издания «Бизнес-секреты» в рамках проекта T-Data, пишет «Газета.Ru».

По информации аналитиков, в первые два месяца 2025 года на ремонт техники было потрачено 12,5 миллиарда рублей. Для сравнения, в январе-феврале 2024 года эта статья расходов составила 11,4 миллиарда, что на 9,3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Помимо этого, число обращений за ремонтом выросло на четыре процента относительно прошлого года.

Эксперты также отметили и рост популярности продажи техники «с рук» для ряда категорий по итогам первого квартала 2025 года по сравнению с тем же периодом 2023-го. Среди лидеров по росту — кондиционеры, перепродажи которых увеличились на 10 процентов за два года. У посудомоечных машин положительная динамика этого же показателя составила 16 процентов, у утюгов — 22 процента, а у пылесосов — 12 процентов. При этом доля перепродаж бывшей в употреблении техники за два года осталась стабильной — на нее пришелся 71 процент от всех продаж бытовой техники, уточнили специалисты.

Накануне руководитель направления категории «Электротовары» сети магазинов товаров для дома «Лемана Про» Даниил Фридман заявил, что кондиционеры в РФ за год прибавили в цене 15 процентов.