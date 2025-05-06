Кондиционеры в России резко подорожали

«Лемана Про»: Кондиционеры в РФ за год подорожали на 15 процентов

В России стоимость кондиционеров за год в среднем увеличилась на 10-15 процентов. Об их резком подорожании сообщил руководитель направления категории «Электротовары» сети магазинов товаров для дома «Лемана Про» Даниил Фридман в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам эксперта, средняя стоимость на кондиционеры по итогам апреля 2025-го составила примерно 20-35 тысяч рублей для базовых моделей, а для премиальных — до 60 тысяч рублей. Подорожание устройств он связал с рядом факторов, в том числе с колебанием курса валют, инфляцией и подорожанием логистики, что привело к затруднению поставок и увеличению затрат на продукцию.

Директор дивизиона «Системы кондиционирования воздуха» холдинга «Русклимат» Дмитрий Ожегов сообщил, что средняя розничная стоимость классического кондиционера с функцией старт-стоп за год повысилась приблизительно на четыре процента — с 26 тысяч до 27 тысяч рублей. Инверторные кондиционеры, в свою очередь, подорожали на 8,5 процента — с 35 тысяч до 38 тысяч рублей. Эксперт уточнил, что соответствующая сумма увеличилась, несмотря на укрепление рубля, из-за роста ключевой ставки.

Специалисты подчеркнули, что в данный момент 99 процентов кондиционеров на рынке произведены на заводах в Китае. Из них 65-70 процентов приходится на российские бренды, а оставшиеся 30-35 — на европейские, китайские, японские и корейские. Самыми доступными на рынке являются китайские: сплит-систему удовлетворительного качества сейчас можно приобрести примерно за 15 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». Что касается отечественных брендов, за такие товары, продолжили они, в среднем потребуется заплатить 25-50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что средняя цена аренды жилья на лето в РФ составила 5,5 тысячи рублей в сутки. По информации сервиса «Суточно.ру», положительная динамика показателя за год составила 14 процентов.