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17:10, 24 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали самые энергозатратные бытовые приборы

Доцент РЭУ Калачев: Наиболее энергозатратны электроплита и нагреватели воздуха
Мария Черкасова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бытовая электроплита и электрические нагреватели воздуха являются наиболее энергозатратными, рассказал РИА Новости доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Калачев.

При использовании всех четырех конфорок и духовки электроплита потребляет 6-8 киловатт. Однако обычно используются одна или несколько конфорок — тогда плита тратит от 0,6 до 4,5 киловатта. Обогреватели воздуха в процессе работы потребляют от 0,7 до 2 киловатт.

Кондиционер также потребляет много энергии. При работе в режиме охлаждения он может тратить 0,6-2,5 киловатта.
Микроволновая печь имеет потребляемую мощность от 0,8 до 1,45 киловатта. Затратен в плане электроэнергии и фен — в среднем эти приборы потребляют от 1,4 до 1,6 киловатта.

Стиральные машины могут иметь потребляемую мощность от 0,6 до 1,7 киловатта. Бытовые электрические холодильники имеют номинальную потребляемую мощность 0,16-0,2 киловатта. Телевизоры тратят от 0,05 до 0,2 киловатта, игровые консоли — до 0,045 киловатта.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года средний чек россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составил более 4000 рублей.

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