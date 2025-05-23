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12:32, 23 мая 2025Бывший СССР

В России предрекли появление буферных зон в двух регионах Украины в ближайшее время

Михайлов: ВС России могут создать буферные зоны в Сумской и Харьковской областях
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России могут в ближайшее время создать буферные зоны в двух регионах Украины. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передает Ura.ru.

«По моему мнению, мы подразумеваем на данном этапе боевых действий под буферной зоной территории Украины, которые не входят в новые регионы РФ, то есть не входят в состав наших границ, оговоренных Конституцией страны. Конкретно сейчас — это Харьковская и Сумская области», — предрек он.

Михайлов добавил, что список также может пополнить Днепропетровская область. Руководитель Бюро военно-политического анализа уточнил, что создание буферной зоны является временным явлением, «нацеленным на демилитаризацию Украины».

Ранее стала известна возможная длина буферной зоны вдоль границы России с Украиной. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, она составит минимум 50 километров.

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