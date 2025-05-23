В России родился Гермес Сакович

В Брянске родители дали ребенку необычное имя Гермес

В Брянске родился ребенок, которому родители Александр и Анастасия Сакович дали необычное греческое имя — Гермес. Регистрация рождения 222-го новорожденного с начала года состоялась в Фокинском районе города, сообщается в группе Управления ЗАГС Брянской области в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что имя приснилось матери малыша, а позже она начала читать книгу, героя которой также звали Гермес. После обсуждения с супругом было принято решение назвать ребенка так же.

«Заглянув в энциклопедию имен, узнали, что Гермес был богом торговли, путешествий и считался покровителем путешественников и воинов», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в роддоме в Татарстане родился мальчик, которого родители назвали Мир-Святомир-Владимир в честь российского президента.