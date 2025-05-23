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08:50, 23 мая 2025Россия

В России таксиста несколько часов избивали молотком из-за одного вопроса

V1.ru: В Волгоградской области таксиста несколько часов избивали молотком в бане
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Старополтавском районе Волгоградской области 40-летнего таксиста несколько часов избивали молотком в бане и попытались изнасиловать из-за одного вопроса. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По данным российского издания, водитель ночью выполнял заказ и подвозил дочерей своего приятеля. Во время поездки мужчина поинтересовался у школьниц, знает ли отец, почему они так поздно возвращаются домой. Как утверждает житель Волгоградской области, этот вопрос вызвал гнев у его товарища. Таксиста вызвали на разговор.

Как говорит мужчина, беседа не заладилась. В бане, помимо отца девочек, находился еще один сельчанин.

«От меня требовали признаться в торговле наркотиками. Эмиль схватил меня руками за куртку и ударил головой в лицо. Испугавшись, я начал называть им вымышленные имена. <...> Джамшут схватил мою левую руку, положил на табуретку и начал наносить удары молотком», — поделился подробностями пострадавший. Он же указал, что знакомые хотели надругаться над ним.

Затем волгоградца вывезли в лес, где продолжили издевательства. Мучители спустя несколько часов отпустили его. В больнице таксист провел около 10 дней. У него диагностировали сотрясение мозга, множество ушибов тканей головы, а также другие тяжелые травмы.

Несмотря на заявление в полицию, правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. Нападавшие же до сих пор находятся на свободе. Они подтвердили, что действительно избивали таксиста, но угрозу изнасилованием отвергли.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области толпа мужчин избила таксиста-инвалида.

ЖЗЛ
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