В России у 10-летнего спортсмена остановилось сердце после тренировки по борьбе

Минспорта Дагестана сообщило о смерти 10-летнего ребенка после тренировки

В Дагестане у 10-летнего мальчика из Бабаюртовского района после тренировки по вольной борьбе остановилось сердце. О смерти ребенка сообщило Минспорта Дагестана в Telegram.

Спортсмену стало плохо во время занятий. Мальчика доставили в больницу Махачкалы, однако спасти его врачам не удалось.

В свою очередь, Telegram-канал Mash Gor пишет, что у ребенка не выдержало сердце. При обследовании медики обнаружили у него тяжелое заболевание, о котором не знали его родители.

Ранее в Приморском крае на тренировке остановилось сердце шестилетнего ребенка, которому до этого выдали справку о допуске к занятиям боксом и рукопашным боем. По версии правоохранителей, обследовавшая мальчика врач проигнорировала результаты электрокардиограммы ребенка, которые указывали на патологию.