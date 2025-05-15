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12:24, 15 мая 2025Россия

У допущенного к занятиям боксом шестилетнего мальчика на тренировке остановилось сердце

В Приморье врача обвинили в смерти ребенка, допущенного к занятиям спортом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Приморском крае врача-педиатра Надеждинской центральной районной больницы обвинили в смерти мальчика 2018 года рождения, допущенного до занятий спортом. Об этом сообщила региональная прокуратура на своем сайте.

По версии следствия, с октября 2023 года по январь 2024-го медик игнорировала результаты электрокардиограммы ребенка, которые указывали на патологию сердца. Специалист выдала справку о здоровье, допускающую несовершеннолетнего к занятиям боксом и рукопашным боем.

Как пишет пресс-служба ведомства, увеличение физической нагрузки привело к острой сердечной недостаточности и последующей смерти мальчика во время тренировки в феврале 2024 года.

В отношении врача возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и передано в суд.

Ранее стало известно о смерти 16-летнего футболиста клуба «Родина», которому стало плохо после тренировки. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли его спасти.

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