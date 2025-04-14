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10:56, 14 апреля 2025Россия

Стало известно о смерти 16-летнего российского футболиста после тренировки

Shot сообщил о смерти 16-летнего футболиста из Волгограда
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tobias Flyckt / Unsplash

В Волгограде 16-летнему футболисту клуба «Родина» стало плохо после тренировки. О смерти подростка сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, вернувшись домой, спортсмен сел играть в компьютер, но внезапно почувствовал недомогание. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти подростка. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца.

Как выяснили журналисты, мальчик является воспитанником спортшколы «Ротор» и недавно дебютировал в Южной лиге по футболу, выйдя на поле в матче против команды «Каустик».

Ранее стало известно о смерти сразу двух футболистов любительской команды «ПОЗ-Прогресс» из Верхней Пышмы. 32-летнего Яна Журавлева и 33-летнего Данила Хилобока не стало в ночь на 15 февраля. У обоих спортсменов во сне остановилось сердце, и они не проснулись. По одной из версий, это могло спровоцировать употребление энергетиков.

ЖЗЛ
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