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20:34, 18 февраля 2025Спорт

Два российских футболиста из одной команды скончались при странных обстоятельствах. Причиной могли стать энергетики

Два футболиста команды «ПОЗ-Прогресс» умерли во сне из-за остановки сердца
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Свердловской области одновременно умерли два футболиста, которые играли за одну команду. Трагедия произошла в Верхней Пышме с игроками любительской команды «ПОЗ-Прогресс». 32-летнего Яна Журавлева и 33-летнего Данила Хилобока не стало в ночь на 15 февраля.

«Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе», — говорится в сообщении в официальной группе команды в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что у обоих спортсменов остались семьи. Прощание с Яном Журавлевым состоится в среду, 19 февраля, с Данилом Хилобоком — в четверг, 20 февраля.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Футболисты могли умереть от остановки сердца во сне

Причиной кончины обоих футболистов могла стать остановка сердца, которая произошла во сне. Об этом сообщили родственники погибших. «Результатов вскрытия еще нет, сказали, произошла остановка сердца во сне. Накануне все было нормально, просто лег спать и не проснулся», — рассказала мама одного из спортсменов. Она также предположила, что футболистов могли не обследовать медики, а причиной остановки сердца могли стать повышенные нагрузки.

Я не знаю, обследовали ли их. Может, нагрузка сказалась, теперь уже ничего не изменишь

Светлана Анатольевнамама Яна Журавлева

Второй спортсмен также не проснулся утром, после чего была констатирована его смерть. Оба футболиста перед сном были на плановой тренировке. Отмечается, что на тот момент все футболисты, в том числе Журавлев и Хилобок, чувствовали себя хорошо.

Уточняется, что Хилобок также участвовал в матче чемпионата Екатеринбурга среди любительских команд, а Журавлев эти встречи пропустил.

Энергетики могли привести к остановке сердца

По имеющейся информации, употребление энергетиков могло спровоцировать острую сердечную недостаточность у мужчин, которая, как предполагается, привела к летальному исходу.

В частности, эксперты полагают, что футболисты выпили энергетики перед тренировкой. Это сильно подняло сердечный ритм спортсменов, который критически упал во время сна после физических нагрузок. При этом какого-либо яда и наркотиков в крови погибших не было обнаружено, что исключает криминальный характер их смертей.

Уточняется, что 32-летний Ян Журавлев имел проблемы с сердцем. 33-летний Данил Хилобок был полностью здоров.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Следователи начали проверку по факту смерти спортсменов

Свердловское управление Следственного комитета РФ начало проверку по факту смерти двух футболистов, играющих за «ПОЗ-Прогресс».

В частности, следователи устанавливают обстоятельства смерти спортсменов, а также причины произошедшего. Также была назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти.

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