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13:30, 18 февраля 2025Спорт

В России одновременно умерли два футболиста одной команды

В России умерли во сне от остановки сердца два футболиста команды «ПОЗ-Прогресс»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Верхней Пышме Свердловской области одновременно умерли два футболиста любительской команды «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев и Данил Хилобок. Об этом сообщает E1.ru.

По информации источника, спортсмены скончались в ночь с 14 на 15 февраля. При этом 33-летний Хилобок участвовал в матче чемпионата Екатеринбурга среди любительских команд, а 32-летний Журавлев встречи пропустил. Родственники погибших утверждают, что в обоих случаях произошла остановка сердца во сне.

Мать Журавлева заявила, что футболист постоянно тренировался и жил спортом. Она отметила, что не уверена в том, что игроки проходили медицинское обследование. «Может, нагрузка сказалась, теперь уже ничего не изменишь», — подчеркнула родственница погибшего.

Telegram-канал Shot пишет, что команда «ПОЗ-Прогресс» проводила плановую тренировку в Верхней Пышме 14 февраля. Отмечается, что на тот момент все футболисты чувствовали себя хорошо.

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