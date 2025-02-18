Появились подробности одновременной смерти двух российских футболистов одной команды

Футболисты «ПОЗ-Прогресс» Журавлев и Хилобок выпили энергетики перед смертью

Футболисты любительской команды «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев и Данил Хилобок выпили энергетики перед смертью. Подробности появились у Telegram-канала SHOT.

По информации источника, оба спортсмена скончались вследствие острой сердечной недостаточности, которую спровоцировали энергетики, выпитые перед тренировкой. Отмечается, что напиток сильно поднял сердечный ритм, который критически упал во время сна. Яда и наркотиков в крови погибших не обнаружено.

Журавлев и Хилобок умерли в ночь с 14 на 15 февраля. При этом 33-летний Хилобок участвовал в матче чемпионата Екатеринбурга среди любительских команд, а 32-летний Журавлев встречи пропустил. Родственники погибших утверждают, что в обоих случаях произошла остановка сердца во сне.

Команда «ПОЗ-Прогресс» проводила плановую тренировку в Верхней Пышме 14 февраля. Отмечается, что на тот момент все футболисты чувствовали себя хорошо.

