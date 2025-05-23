В России участники мотофестиваля проедут по святым местам

В Екатеринбурге участники мотофестиваля «Движение» проедут по святым местам

В Екатеринбурге участники мотофестиваля «Движение» проедут по святым местам. Об этом сообщает Ura.ru.

Заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич рассказала, что местные жители и туристы смогут посетить знаковые локации в городе всего за один день. По ее словам, мотофестиваль начнется с традиционного молебна в часовне Святой Екатерины 7 июня в 14:30. После этого участники отправятся в храм на Крови, а затем в Ганину Яму. Мероприятие завершится в селе Новоипатово в храме Архангела Михаила.

Мотофестиваль «Движение» пройдет 7 и 8 июня. Уточняется, что в рамках мероприятия будут организованы выступления спортсменов, лекции, выставки и кинопоказы.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в третий раз состоится фестиваль «диких» ужинов.