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19:32, 14 мая 2025Моя страна

Россиян накормят «дикими» ужинами

В Красноярске пройдет фестиваль диких ужинов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Approved Photography / Shutterstock / Fotodom

В Красноярске в третий раз состоится фестиваль «диких» ужинов. Об этом сообщило издание «Афиша Daily».

Мероприятие пройдет с 7 июня по 26 июля 2025 года, за это время организаторы предложат восемь ужинов — по одному в каждую субботу. Посетителей фестиваля накормят в заброшенном мраморном карьере в 150 километрах от Красноярска.

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Шеф-повары будут готовить блюда из местных ингредиентов, купленных на рынках или собранных в тайге. Угощения сделают на открытом огне перед гостями.

Отмечается, что участие в фестивале уже подтвердили шефы из московских ресторанов Тимур Исмайлов (Sartoria Lamberti, Lumicino), Тимофей Сулима (Flor), Дан Мирон (Lucky Group), Евгений Александров (Bruno), Евгений Кузнецов («Сибирьсибирь»). Также к мероприятию присоединится Андрей Грязев («Баран-рапан») из Сочи.

Ранее в курортном городе Зеленоградск в Калининградской области прошел рыбный фестиваль. В нем приняли участие проекты уличной еды из разных регионов России.

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