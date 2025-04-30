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14:05, 30 апреля 2025Моя страна

Гастрономический пир пройдет в курортном Зеленоградске

Гастрономический рыбный фестиваль пройдет в Зеленоградске
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Denys Kurbatov / Shutterstock / Fotodom

Гастрономический «Фиштиваль» открылся в курортном городе Зеленоградск в Калининградской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Рыбный фестиваль пройдет с 30 апреля по 4 мая. «В течение пяти дней на его площадках развернется не только гастрономический пир, но и пройдут встречи и дискуссии поваров и гурманов еды», — сказано в сообщении.

На «Фиштивале» будут представлены проекты уличной еды из разных регионов России, например, Удмуртии или Смоленской области. Более 40 гастропроектов представят блюда из местной, балтийской, рыбы: салаки, кильки, корюшки, судака.

Ожидается, что за пять дней фестиваль посетят около 60 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края захотели сделать Анапу фестивальной столицей России в 2025 году. В городе прорабатывают масштабную событийную программу.

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