Гастрономический пир пройдет в курортном Зеленоградске

Гастрономический рыбный фестиваль пройдет в Зеленоградске

Гастрономический «Фиштиваль» открылся в курортном городе Зеленоградск в Калининградской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Рыбный фестиваль пройдет с 30 апреля по 4 мая. «В течение пяти дней на его площадках развернется не только гастрономический пир, но и пройдут встречи и дискуссии поваров и гурманов еды», — сказано в сообщении.

На «Фиштивале» будут представлены проекты уличной еды из разных регионов России, например, Удмуртии или Смоленской области. Более 40 гастропроектов представят блюда из местной, балтийской, рыбы: салаки, кильки, корюшки, судака.

Ожидается, что за пять дней фестиваль посетят около 60 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края захотели сделать Анапу фестивальной столицей России в 2025 году. В городе прорабатывают масштабную событийную программу.