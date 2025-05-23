В России заочно арестовали комбрига ВСУ

Россия объявила в международный розыск и заочно арестовала комбрига ВСУ Коробку

Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении командира 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Коробки, который обвиняется в преступлениях террористической направленности. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что Коробка объявлен в межгосударственный и международный розыск. Ему предъявили обвинение в совершении преступления в том числе по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В отношение комбрига ВСУ избрали заочный арест на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции в страну.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) заочно осудили на 14 лет воевавшего за ВСУ наемника из Грузии. Амбако Созиашвили признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.