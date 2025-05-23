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17:56, 23 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали банду по подозрению в серии расправ

В Тюмени задержана банда по подозрению в серии убийств
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тюмени полицейские пресекли деятельность банды, подозреваемой в совершении серии расправ в период с 2008 по 2025 год. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, летом 2023 года фигуранты устранили одного из своих сообщников. Также они применяли угрозы и насилие, чтобы вынудить бизнесмена из Нового Уренгоя платить им регулярно по 100-250 тысяч рублей.

Всего задержаны пять человек, включая лидера банды. Возбуждены уголовные дела.

Ранее стало известно, что под Владимиром задержана банда кладбищенских мошенников за незаконные поборы на похоронах.

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