В российском регионе задержали банду по подозрению в серии расправ

В Тюмени полицейские пресекли деятельность банды, подозреваемой в совершении серии расправ в период с 2008 по 2025 год. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, летом 2023 года фигуранты устранили одного из своих сообщников. Также они применяли угрозы и насилие, чтобы вынудить бизнесмена из Нового Уренгоя платить им регулярно по 100-250 тысяч рублей.
Всего задержаны пять человек, включая лидера банды. Возбуждены уголовные дела.
Ранее стало известно, что под Владимиром задержана банда кладбищенских мошенников за незаконные поборы на похоронах.