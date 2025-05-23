В российском регионе задержали банду кладбищенских мошенников за аферы на похоронах

Под Владимиром задержаны 10 ритуальных мошенников за поборы на похоронах

Под Владимиром задержана банда кладбищенских мошенников за незаконные поборы на похоронах. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Владимирской области Евгения Горина.

В отношении них возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). Кроме того, в отношении одного из них — по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности»). Им предъявлено обвинение. Четверо фигурантов арестованы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения остальным участникам банды.

По данным следствия, всего задержано 10 участников банды. Среди них — бывший замглавы МКУ Владимира «Центр управления городскими дорогами» и исполняющий обязанности главы МУП Владимира «Специализированный комбинат ритуальных услуг». В период с мая 2024 года по март 2025 года они незаконно выделяли гражданам места для захоронения на городском кладбище «Улыбышево» при условии покупки у них комплекса ритуальных услуг по завышенной стоимости, тогда как должны были выделять эти места бесплатно. Отмечается, что цена зависела от расположения места захоронения. Правоохранители провели обыски по местам жительства задержанных и в их офисах. В результате были обнаружены и изъяты средства связи, документы, пять дорогостоящих автомобилей, деньги и другое имущество.

По предварительным оценкам, таким образом злоумышленники незаконно организовали более 300 похорон на сумму не менее пяти миллионов рублей. Отмечается, что недополученная выручка муниципальным предприятием составила более 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле полиция задержала сына бывшей заместительницы начальника полиции города Оксаны Свиноховой из-за похоронщиков.