В российском регионе задержали сына бывшего замначальника полиции из-за похоронщиков

В Нижнем Тагиле полиция задержала сына экс-замначальника полиции Свиноховой

В Нижнем Тагиле полиция задержала сына бывшей заместительницы начальника полиции города Оксаны Свиноховой. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина, как и мать, работает в полиции. Он является старшим дежурным смены. Его задержали по делу о сливе оперативных данных сотрудникам похоронной службы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Сам Свинохов заявил, что его просто вызвали в отдел для выяснения обстоятельств, где он рассказал, что не работает с подобной информации.

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