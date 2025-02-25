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08:11, 25 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали сына бывшего замначальника полиции из-за похоронщиков

В Нижнем Тагиле полиция задержала сына экс-замначальника полиции Свиноховой
Варвара Митина (редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Нижнем Тагиле полиция задержала сына бывшей заместительницы начальника полиции города Оксаны Свиноховой. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина, как и мать, работает в полиции. Он является старшим дежурным смены. Его задержали по делу о сливе оперативных данных сотрудникам похоронной службы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Сам Свинохов заявил, что его просто вызвали в отдел для выяснения обстоятельств, где он рассказал, что не работает с подобной информации.

Ранее Центральный районный суд Сочи арестовал бывшего общественного советника главы города по финансово-экономическим вопросам по делу о незаконной продаже мест на местных кладбищах.

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