В сети высмеяли деталь во внешности возлюбленного Тейлор Свифт

Игрок в американский футбол Кирк Казинс высмеял деталь во внешности спортсмена Трэвиса Келси. Материал публикует Page Six.

Во время интервью Казинсу показали фотографию возлюбленного Тейлор Свифт, на которой тот был запечатлен топлес. На размещенном кадре видна волосатая спина Келси. «Боже, храни Тейлор Свифт за то, что она спокойно относится к этому», — пошутил Казинс.

После этого растительность на спине Келси принялись обсуждать и в соцсетях. «В этом нет ничего плохого. Просто генетика», — подытожил Казинс.

В декабре 2024 года журналисты раскрыли роскошные подарки на 35-летие Тейлор Свифт от Трэвиса Келси.