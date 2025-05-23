В Совфеде раскрыли состояние избитого молотком главы российского оборонного предприятия

Сенатор Муратов: Избитый конструктор Кондратьев находится в стабильном состоянии

Глава крупнейшего российского оборонного предприятия «Курганприбор», конструктор Андрей Кондратьев, избитый молотком, находится в стабильном состоянии. Данные о его самочувствии раскрыл сенатор от Курганской области, заместитель руководителя комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Муратов в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, у Кондратьева сломана рука. Его жизни ничто не угрожает.

Сенатор назвал пострадавшего конструктора своим воспитанником, подчеркнув, что он — высокоинтеллектуальный человек и уникальный ценный специалист. «А теперь вот так вот по заказу врага кто-то такое совершил», — заявил Муратов.

Ранее стало известно, что среди причин нападения на одного из руководителей «Курганприбора» рассматривается конфликт на работе или с соседями. На данный момент подозреваемый не задержан.

Кондратьева избили вечером 22 мая в подъезде жилого дома. Преступник несколько раз ударил жертву молотком, после чего скрылся. Нападавшего ищут сотрудники правоохранительных органов.